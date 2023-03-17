اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابن راغب علامة يثير الجدل على السوشيال ميديا بشنطة حريمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار لؤي ابن الفنان راغب علامة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023، وذلك بعد قيامه بنشر مجموعة من الصور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ابن الفنان راغب علامة في أحدث جلسة تصوير خضع لها في احدي الدول الأوروبية، مردياً ملابس من اللون الأسود لكن الغريب أنه كان يحمل حقيبة نسائية في يده معلقاً كم عدد الطرق التي يمكنك من خلالها عمل مثلث؟ # براداسمبولي.

وتفاعل الكثير من الجمهور مع هذه الصور مثل الناس بشوف بالها والوضع عم بمحين.

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