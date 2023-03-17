اتفرج- انت الان تتابع خبر إيمان العاصي بالأسود أبو حمالة علشان التاتو .. شوف مكانه فين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إيمان العاصي بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها داخل منزلها هي تجلس بإطلالة كاجول مرتدية تيشرت من اللون الأسود الحمالة والمكشوف من منطقة الصدر والذراع حيث ظهر جزء من التاتو الذي ترسمعه على ذرها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وقامت الفنانة المصرية بالتعليق على هذه الصورة قائلة حب نفسك. أكثر قليلا كل يوم

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