اتفرج- انت الان تتابع خبر أزمة مسلسل تلت التلاتة.. اسمهان توفيق تنذر غادة عبد الرازق بسبب ابنتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة أسمهان توفيق عن دهشتها الكبيرة من موقف الفنانة غادة عبد الرازق، وهي التي قامت بالتعدي على حقوق نجلتها المؤلفة سعاد مصطفى عبد الوهاب شاهين “سوو شاهين”، والتأكيد على أن نجلتها هي صاحبة فكرة ومحتوى مسلسل تلت التلاتة، وهو الذي قامت غادة بتعديل اسمه، وتستعد إلى تقديمه في رمضان 2023.

بداية أزمة أسمهان توفيق وغادة عبد الرازق

وعبرت الفنانة أسمهان توفيق وهي تحمل الجنسيتين الأردنية والمصرية، وزوجة المخرج الراحل عادل صادق ووالدة الفنانة وفاء صادق، قائلة “بحكم اننا كلنا فنانين، وكنت شخصيا أتمنى أن يسير الموضوع بأسلوب أشيك وأبسط، ويتم التفاهم بين كل الأطراف بطريقة أفضل، دون الدخول في مشاكل، ومراعاة الحقوق، ولكن مع ذلك وفيما يخص حقوق بناتي، لا أسكت”.

وأما عن بداية الأزمة قالت “كانت في بداية شهر سبتمبر 2022، خلال تواجد ابنتي سعاد، بالقاهرة لزيارتي قادمة من أمريكا حيث تقيم وتحمل الجنسية الأمريكية، وتحدث معها وسيطا، عن كون الفنانة غادة عبدالرازق، تبحث عن قصة مسلسل من 30 حلقة لتقديمه في رمضان، وطالبها بالكتابة لفكرة عمل لعرضها”.

واستكملت قائلة “وبالفعل تحمست سعاد، وكتبت الفكرة والملخص، وفوجئت بعدها بالوسيط يقول لها (غادة طايرة بالفكرة والملخص وعايزة تقابلها)، وبالفعل تم التواصل مع زوج الفنانة، المصور هيثم زينتا عن طريق الواتساب وحدد لها موعد المقابلة في بيتها”.

فكرة مسلسل تلت التلاتة

وتابعت قائلة “وذهبت سعاد، إلى اللقاء، وقابلت غادة عبدالرازق، وزوجها، وطرحت عليها فكرة المسلسل، وناقشت معها التفاصيل، بداية ووسط ونهاية الأحداث، وتم الإتفاق على أن تطلب غادة من منتجها، أن يرسل التعاقد على العمل، إلى إبنتي للإطلاع على بنود العقد، وكان وقتها المنتج خارج مصر، وسعاد، كانت تستعد للعودة إلى أمريكا لتخليص بعض الأمور”.

وأضافت قائلة “الفنانة غادة عبدالرازق، تسلمت من ابنتي سعاد، بعض الحلقات، قبل سفرها، على ان تواصل كتابة المسلسل، وترسلها عبر الإيميل، خلال تواجدها في امريكا، على أن تعود إلى القاهرة خلال اسبوعين، وطوال فترة السفر، كانت الفنانة تقوم بالمتابعة والاطلاع على ما يتم إرساله من حلقات، قبل ان تفاجأ سعاد، بتجاهل الفنانة الرد على إتصالاتها، ثم علمت من الوسيط أن هناك مؤلفة أخرى، بدأت العمل على الفكرة والحلقات الخاصة بها، وان المسئولة عن ذلك هي، غادة عبدالرازق”.

لجوء الفنانة أسمهان توفيق إلى القانون

وأما عن لجوء أسمهان توفيق إلى القانون، قالت “أرسلنا إلى الفنانة غادة عبدالرازق، الإنذار الأول في نوفمبر 2022، وذلك عندما أعلنت الفنانة أنها بدأت في التصوير، ثم توقفت لأسباب تخصها، وعند عودتها إلى التصوير أرسلنا لها، وإلى النقابات الفنية، الإنذار الثاني في مارس، ونحن فى طريقنا لرفع دعوى قضائية تعيد الحق لأصحابه، بعد ان قامت غادة بسرقة فكرة ومحتوى سيناريو مسلسل (لعبة التغيير) من ابنتي سعاد (سوو شاهين)، وتستعد لتقديمه بعد تغييرها الاسم إلى (تلت التلاتة)”.