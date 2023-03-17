اتفرج- انت الان تتابع خبر في دور صعيدية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم “عملة نادرة” وقنوات عرضه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام قليلة و يهل علينا شهر رمضان الكريم، ويوجد الكثير من المسلسلات الدرامية و الاجتماعية والكوميدية والصعيدية التي تشهد تنافساً كبير لهذا الموسم، من هذه المسلسلات ” مسلسل عملة نادرة” بطوله الفنانة نيللي كريم.

أحداث مسلسل عملة نادرة

الفنانة نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل مختلف وهو “عملة نادرة”، حيث تجسد شخصية امرأة صعيدية، تتعرض للعديد من المشاكل، التي تتصدر لحلها، ويضم هذا العمل العديد من نجوم الفن الكبار وهم: (جمال سليمان – جومانا مراد – محمد لطفي – كمال أبو رية – فريدة سيف النصر – ندى موسى – محمد لطفي – مريم الخشت- أحمد عيد الذي يعود بعد غياب طويل ليتعاون مع نيلي لأول مرة)، و حرصت نيللي كريم بالاتفاق مع الشركة المنتجة، لكي يتم تصوير معظم مشاهد المسلسل في أحياء صعيدية وليس مدينة الإنتاج الإعلامي فكان التصوير في محافظتي الأقصر و أسوان.

زوج نيللي كريم في المسلسل الجديد

تلقت نيللي العديد من الانتقادات، وذلك بسبب مشاركته زوجها هشام عاشور في مسلسلها الجديد عملة نادرة ، مما جعل هشام يخرج ويؤكد أنه يجيد التمثيل منذ حوالي 12 عاما.

أبطال عمل مسلسل عملة نادرة

أبطال العمل الفني الجديد “عمله نادرة” هم: نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، والمؤلف د. مدحت العدل و المخرج محمد العدل و المنتج جمال العدل.

محمد لطفي يجسد شخصية صعيدي

يشارك الفنان محمد لطفي بلوك جديد، حيث يظهر في أحد بوسترات المسلسل بملابس صعيدية، مشيراً أنه يجسد شخصية صعيدي مختلف تماما عن أي شخصية قام بها، و أن شخصيته من أصعب الشخصيات التي قام بتجسيدها عبر تاريخه الفني الطويل، حيث حضر لها قبل بدء التصوير بفترة كبيرة، من أجل أن تظهر للمشاهد في أفضل صورة.

محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة

قامت شركة العدل جروب بالتعاقد مع الفنان محمد منير” الكينج”، من أجل غناء تتر مسلسل” عملة نادرة” للنجمة نيللي كريم، فهي من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي و ألحان محمد رحيم، كما قام بتسجل التتر في الأستوديو الخاص بالملحن محمد رحيم، حيث يعتبره الكينج من أشطر الملحنين على الساحة.

وبدأت الشركة المنتجة فى الترويج للمسلسل منذ عدة أسابيع بحملة دعائية مختلفة بدأتها بطرح البوسترات الدعائية للمسلسل،

البرومو عملة نادرة

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الدعائية للمسلسل، بالإضافة إلى بوستر منفرد لكل بطل من أبطال العمل، وهي طريقة جديدة بدأت شركات الإنتاج في اتباعها للترويج للأعمال، وبعد ذلك قررت طرح البرومو الدعائي الأول للمسلسل، حيث يتضمن العديد من المشاهد القوية التى تجمع بين نيللي كريم وجمال سليمان والفنان أحمد عيد.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة سوف يتم عرضه في رمضان 2023 على قناة cbc، وأيضاً عدد من القنوات الخليجية والعربية التى يتم التفاوض معهم الآن.