اتفرج- انت الان تتابع خبر تعذيب بالمسامير.. محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد “جعفر العمدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على الترويج لمسلسله الجديد “جعفر العمدة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.وقد نشر “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” البرومو الدعائي للمسلسل، والذي ظهر فيه وهو يعذب أحد الأبطال المشاركين في العمل باستخدام المسامير، وقال خلال الفيديو: (250 مسمار صلب هياخدوك بالأحضان يا حبيبي)، وأرفق مع البرومو التعليق التالي: “جعفر العمدة، ثقة في الله نجاح”.

البرومو من هنا.

كما روجت الشركة المنتجة للمسلسل بصورة من مشاهده عبر حسابها بموقع فيس بوك، وأرفقت مع المنشور التعليق التالي: “مش هتحب حد.. أكتر من حبك لابنك، تفتكروا جعفر العمدة هيلاقى ابنه ولا مش هيعرف”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول تاجر يعيش مع ابنه حتى يخطفه مجهولون، ويظل سنوات يبحث عنه دون أن ييأس من العثور عليه.