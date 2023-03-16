اتفرج- انت الان تتابع خبر صورة عملت قلق.. مخرج مسلسل “ستهم” لـ روجينا يتوعد مسرب الصورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة روجينا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تسريب صورة لها من أحد مشاهدها بمسلسلها “ستهم”.وقد ظهرت روجينا في الصورة المُسربة وهي صلعاء ومرتدية جلباب صعيدي، وهو ما أثار غضب المخرج رؤوف عبد العزيز مخرج المسلسل، والذي توعد مسرب الصورة، لأنه حرق إحدى مفاجآت المسلسل الموجودة ضمن مشاهده.

وأكد مخرج المسلسل، أنه فرض السرية التامة على العمل طوال فترة تصويره، حتى تم تسريب فكرته الرئيسية خلال التحضيرات الأولية له، ومن ثم استخدام تلك الفكرة في أحد الأعمال، مؤكدًا على أن ما حدث يتنافى مع أمانة المهنة، ويؤثر بالسلب على صناعة الفن بصورة عامة.

ومن المرجح أن يكون مسرب صورة روجينا من مسلسل ستهم، هو أحد الكومبارس المشاركين في العمل.

أبطال مسلسل ستهم

يشارك في بطولة مسلسل “ستهم” كلًا من روجينا، إياد نصار، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، مع شيخ المنشدين ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.