انت الان تتابع خبر ليلة صوت مصر.. اعرف تفاصيل حفل أنغام في السعودية وأسعار التذاكر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفلها الغنائي الجديد والمقرر إقامته غدًا الجمعة الموافق 17 مارس، في المملكة العربية السعودية.ويُقام حفل الفنانة أنغام تحت اسم “ليلة صوت مصر” ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار ترك آل الشيخ.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الفنانة أنغام بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9 مساءً، ويستمر لمدة ساعة لينتهي في تمام الساعة 10 مساءً.

وكانت الفنانة أنغام قد روجت للحفل من خلال منشور لها عبر حسابها بإنستجرام قالت فيه: “فاضل 72 ساعة على ليلة استثنائية» ، ليلة صوت مصر«بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات”.

أسعار تذاكر حفل أنغام

أما عن أسعار تذاكر الحفل؛ فهي مُقسمة لعدة فئات، تبدأ من 300 ريال سعودي، وحتى 2500 ريال سعودي.

وكانت أحدث أغنية طرحتها الفنانة أنغام هي “نسينا نعيش”، وهي من كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.