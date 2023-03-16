انت الان تتابع خبر حلا شيحة: في الحياة أشياء تؤذينا.. ومتابعون: تقصد الحجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة حلا شيحة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها أحدث ظهور لها دون حجاب كما اعتادت مؤخرًا. و لكن جوهرنا يبقي كما هو”.

وقد فسر الكثير من المتابعون تلك الكلمات بأن المقصود بها الحجاب، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (عمره ما كان الحجاب والستر خطأ او شيء يؤذينا)، (مشكلتك انك علاقتك بالله دايما بتربطيها مع ازواجك)، (المشكلة هو انك شخصيتك ضعيفة و مهزوزة و تتبعي اي راجل في حياتك حتى على حساب علاقتك بربنا).

فيلم حلا شيحة

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة حلا شيحة قبل زواجها من الداعية معز مسعود هو فيلم “مش أنا” والذي عُرض عام 2021.

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.