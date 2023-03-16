وزارة الإعلام تنعي الإعلامي إبراهيم الناشري

وزارة الإعلام تنعي الإعلامي إبراهيم الناشرينعت وزارة الإعلام استشهاد الإعلامي إبراهيم حسين الناشري في جبهة الساحل الغربي بعد حياة زاخرة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وأشادت وزارة الإعلام بمناقب الشهيد الناشري وإسهاماته في العمل الإعلامي منذ التحاقه بالعمل في ديوان الوزارة عام 1999م، وتدرجه في مختلف المهام والمناصب وآخرها مديراً لإدارة المراجعة الداخلية.

ونوه بما تحلى به الشهيد من مناقب، حيث كان مثالا للإنسان المؤمن الصادق المدافع عن الحق ومسؤولا نزيهاً وقائداً محنكاً ومخلصاً في كافة المهام التي أسندت إليه.

ولفت بيان وزارة الإعلام إلى أن الشهيد الناشري، التحق بالعمل الجهادي مع بداية العدوان عام 2015 في جبهة نجران وتنقله في تنفيذ مهامه الجهادية في عدد من الجبهات، ومشاركته الفاعلة في معركة السلالم.

وأكد البيان أن الوطن خسر برحيل الشهيد الناشري، أحد كوادره الإعلامية المخلصة التي مثلت الأنموذج الراقي في أداء واجبه الإعلامي والجهادي في الميدان كقائد محنك أذاق العدو البأس اليماني.

وعبرت وزارة الإعلام عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وآل الناشري كافة بهذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".