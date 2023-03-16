انت الان تتابع خبر راغب علامة يتساءل عن المنسف إن كان كركياً أم لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغني اللبناني راغب علامة أثناء تناوله المنسف الأردني في إحدى مطاعم مدينة شيكاغو.



ووفق ما ظهر في الفيديو يتوجه راغب علامة لصاحب المطعم متسائلاً ما إذا كان المنسف كركي أم لا، ليؤكد له الأخير أنه أكيد كركي.



ويُشار إلى أن راغب علامة تواجد في مدينة سان دييغو ضمن جولته الغنائية الأمريكية؛ من أجل إقامة حفل غنائي إلى جانب المغني الأمريكي ذي الأصول اللبنانية مساري.