انت الان تتابع خبر بالصور.. محمد منير يغني تتر مسلسل “سره باتع” في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خالد يوسف المخرج السينمائي المثير للجدل ينتظره محبيه لمشاهدة المسلسل الجديد ” سره باتع” والذي يعرض في موسم رمضان 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث انتهي خالد يوسف من تصوير أخر مشاهد مسلسل سره باتع والذي يشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثله .

أبطال مسلسل سره باتع

وتأتي قصة مسلسل ” سره باتع” للكاتب الكبير يوسف إدريس ويدور في عصر الحملة الفرنسية والعدوان الفرنسي علي مصر وكذلك مشاهد من العصر الحاضر ، ويعرض مسلسل سره باتع على قناة أون والحياة وكذلك على منصة واتش ات .

أما أبطال مسلسل سره باتع فهي توليفة للمخرج خالد يوسف خاصة وأن المسلسل يسرد قصة جيلين مختلفين ومن أبرز نجوم مسلسل سره باتع ،أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

الكينج محمد منير يغني تتر مسلسل سره باتع

وكتب المخرج خالد يوسف على صفحته الشخصية مع الكينج منير خلال تصوير تتر مسلسل ” سره باتع ” من كلمات مصطفي إبراهيم وألحان وليد سعد ، مؤكدا أن أغنية تتر مسلسل سره باتع ستكون في وجدان المشاهدين حتى بعد إنتهاء المسلسل في رمضان 2023 .