اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور.. ومتابعون: قلدتى جورجينا كتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها بإطلالة رأى الكثير أنها تقلد فيها إطلالة عارضة الأزياء البرازيلية جورجينا رودريغيز.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر من الشيفون، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فمنهم من اتهمها بتعمد تقليد جورجينا، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (احبها