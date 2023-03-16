اتفرج- انت الان تتابع خبر مش هتشوفها في نص رمضان الأول .. قائمة المسلسلات الـ15حلقة فقط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت عادة غريبة خلال المواسم السابقة القليلة من الدراما التي تعرض في شهر رمضان الكريم، الأ وهي أن هناك مسلسلات يتم عرضها لمدة 15 يوماً فقط، وليس 30 يوماً كما يجري في العادة.وفي السباق الرمضاني القادم الذي من المقرر أن ينطلق يوم 23 مارس 2023، طبقاً للحسابات التي كشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سوف يكون هناك مسلسلات مدتها 15 حلفة فقط وسوف تكون في الغالب في الجزء الثاني من شهر رمضان، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :

مسلسل “جت سليمة”: