مش هتشوفها في نص رمضان الأول .. قائمة المسلسلات الـ15حلقة فقط

رياض - احمد صلاح - ظهرت عادة غريبة خلال المواسم السابقة القليلة من الدراما التي تعرض في شهر رمضان الكريم، الأ وهي أن هناك مسلسلات يتم عرضها لمدة 15 يوماً فقط، وليس 30 يوماً كما يجري في العادة.وفي السباق الرمضاني القادم الذي من المقرر أن ينطلق يوم 23 مارس 2023، طبقاً للحسابات التي كشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سوف يكون هناك مسلسلات مدتها 15 حلفة فقط وسوف تكون في الغالب في الجزء الثاني من شهر رمضان، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :
مسلسل “جت سليمة”:
بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد سلام، ومن إخراج إسلام خيري.
مسلسل “تلت التلاتة”:
بطولة غادة عبد الرازقو أحمد مجدى، ومى سليم، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ومحمد القس، وصلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين.
مسلسل الصفارة:
أحمد أمين وإنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي.
مسلسل كشف مستعجل:
بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي،، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، و الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي