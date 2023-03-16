انت الان تتابع خبر سوسن بدر منفردة في بوستر "بابا المجال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة سوسن بدر بنشر بوستر مسلسل "بابا المجال" حيث تصدرت البوستر منفردة.





وكتبت الفنانة سوسن بدر على البوستر معلقة "بابا المجال، رمضان 2023".





ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2023، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي حول تجارة قطع الغيار، من خلال قصة صعود تاجر قطع غيار سيارات، بدأ في هذا المجال بشكل بسيط، ليصبح أكبر تاجر في السوق مع تطور الأحداث.



والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.