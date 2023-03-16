روجينا بثوب الرجال وبدون مكياج .. في برومو "ستهم"

انت الان تتابع خبرروجينا بثوب الرجال وبدون مكياج .. في برومو "ستهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ستهم" البرومو الدعائي الخاص بالعمل، وهو من بطولة النجمة روجينا، والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2023.





وترتدي روجينا في برومو المسلسل ثوب الرجال، وبدون مكياج، كما حرص المخرج على ظهورها بذلك المظهر، لتضحي بجمالها وانوثتها لتكون الأحداث أكثر واقعية ومصداقية للجمهور.





والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.





وتكون شخصية روجينا مكافحة لكسب الحلال ولقمة العيش، هذا إلى جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي، والذي خطف الأنظار.





وكشف البرومو عن العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه روجينا، بداية من ارتدائها الفستان الأبيض وزواجها من الشخصية التي يقدمها إياد نصار، وحملها طفلا على يدها والدخول في صوان عزاء، وارتداء ثوب الرجال، مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح، وتلقيها ضربة قوية من عمال المحاجر، بسبب مشاجرة بينهما.





ويذكر أن مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.





ويشار إلى أن الفنانة روجينا شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.