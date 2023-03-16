انت الان تتابع خبر أنباء عن وقوع ياسمين عز في مقالب رامز جلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع الاعلامية ياسمين عز في فخ مقالب رامز جلال في برنامجه "رامز نيفر اند".

ولأن رامز جلال عادة ما يسخر من ضيوفه قبل المقلب بطريقة طريفة ومضحكة، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي متحمسون للحلقة في حال وجودها، على الرغم من عدم التأكد من هذه الانباء حتى اللحظة.



وكان قد نشر الفنان المصري رامز جلال البوستر الدعائي لبرنامجه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

تفاصيل المقلب الجديد

وعن تفاصيل المقلب الجديد قال الصحفي هاني عزب "إن هذا الموسم سيشهد فكرة جديدة، حيث سيكون هناك مقلبين وليس واحد، الأول من خلال إيقاع الضحية في حلبة مصارعة ثيران، والثاني من خلال مطعم معلق في الهواء." وفق موقع (في الفن).



كما قام الصحفي المصري هاني عزب بتسريب عدد من أسماء ضحايا الفنان رامز جلال في هذا العام وأبرزهم: "محمد رمضان، وفاء عامر، إمام عاشور، ولاعب كرة القدم كهربا، محمد فؤاد، بسنت شوقي، محمد فراج".



آخر أعمال رامز جلال الرمضانية



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان المصري رامز جلال هو برنامج رامز موفي ستار بالموسم الرمضاني 2022.