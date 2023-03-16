اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي دلعت جمهورها بالبينك المثير في عيد ميلادها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها نشرت صور جديدة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ51، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، مرتدية فستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر وأمام كعكة مكتوب عليها أسمها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وعلقت الكثير من الجمهور على الصور مثل الكيكه وين بالضبط وانتي الكيكه والله – يا حلاوته.

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