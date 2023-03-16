نستعرض مسلسلات النصف الثانى من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:23 صباحاً - يواصل صناع الأعمال الدرامية التصوير خلال الفترة الراهنة تهميدا لعرضها على الشاشة خلال شهر رمضان القادم.

ورغم أن هناك عددا من الأعمال يواصل صناعها التصوير بشكل مكثف، إلا أن المشاهد لن يراها في النصف الأول من شهر رمضان، نظرا لأنها سوف تتكون من 15 حلقة.

ومن أبرز الأعمال التي سوف تعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

هو مسلسل “جت سليمة”، والذي تعود من خلاله دنيا سمير غانم إلى المنافسة في الماراثون الرمضاني، ويشاركها في البطولة محمد سلام، ومن إخراج إسلام خيري.

كما يعرض مسلسل “تلت التلاتة” من بطولة غادة عبد الرازق في النصف الثاني من شهر رمضان.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كل من: أحمد مجدى، ومى سليم، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ومحمد القس، وصلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من نوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

كما يتم عرض مسلسل “الصفارة” في النصف الثاني من الشهر الكريم، والمسلسل في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل “الصفارة” من بطولة أحمد أمين وإنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، وعدد من نجوم الكوميديا.

كما تقرر عرض مسلسل “كشف مستعجل” في النصف الثاني، والعمل من بطولة مصطفى ‏خاطر، ومحمد عبد الرحمن، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان ‏القدير ‏أشرف عبد الغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي.