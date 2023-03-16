اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بصورة مثيرة من على السرير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين رئيس خلال أحدث تواجدها في غرفة نومها ومن على السرير حيث ارتدت ملابس من اللون الكحلي مع المكشوف من منطقة الصدر مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وكان أخر عمالها فيلم خطه مازنجر، حيث يشاركها في بطولته كلا من حمدي الميرغني ومحمود حافظ ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.