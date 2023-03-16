مي عز الدين مُدرِسة بيانو في ”سوق الكانتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 صباحاً - تواصل الفنانة مي عز الدين في الفترة الحالية تصوير أحداث مسلسلها "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان 2023 .

وتجسد مي عز الدين شخصية مدرسة بيانو بعد أن يترك الفنان أمير كرارة عمله بسبب تخفيض العمالة، فيما ستتراكم عليهما الديون بدرجة كبيرة.

ويقدم النجم أمير كرارة، دور تاجر كبير في سوق الكانتو يقع في مواجهات عديدة مع تجار السوق الذين يتهموه بالنصب، ويتعرض لنزاعات عديدة تحوله من تاجر كبير إلى بلطجي في سوق الكانتو انتقاما لما حدث معه من كبار تجار السوق.

من ناحية أخرى، يدخل "كرارة" في علاقة عاطفية مع مي عز الدين، وتتسبب تلك العلاقة في العديد من الأزمات، بعد ذلك يسافرا سويا من أجل الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في مطلع القرن الماضي، وتحديدا في عام 1920، ليكشف طبيعة الحياة في منطقة وسط البلد خلال تلك الفترة، وكواليس العمل في واحد من أقدم أسواق الملابس المستعملة الذي يطلق عليه سوق الكانتو والتي لم يطلق عليها الضوء في الدراما من قبل.

مسلسل " سوق الكانتو " من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.