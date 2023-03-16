ننشر تفاصيل ”المداح” أسطورة العشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 صباحاً - يراهن الفنان حمادة هلال على الجزء الثالث من مسلسل "المداح.. أسطورة العشق"، والذى حقق نجاحا كبيرا فى الجزأين الأول والثانى حيث تم عرضهما العامين الماضيين.

ويسعى حمادة هلال فى الجزء الجديد أن يقدم فكرة مختلفة لمسيرة شخصية صابر الزى يمتلك قدرات غير عادية لمواجهة السحر والجنتدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

اعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "المداح.. أسطورة العشق" أن العمل من المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.