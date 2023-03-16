اتفرج-انت الان تتابع خبر من هو نجل ناهد فريد شوقي؟.. اتجوز سوسن بدر صديقة والدته اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر سؤال كثير حول عدد زيجات الفنانة سوسن بدر أثناء الفترة الماضية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بسبب أن الجماهير يحبون متابعتها كثيراً، وملامحها الفرعونية الأصيلة، وذلك لأنها أدوار مميزة وشخصية رائعة.

عدد زيجات سوسن بدر

وتزوجت سوسن بدر من فريد المرشدي وهو نجل المنتجة ناهد فريد شوقين ويحمل الجنسية المصرية وتربي داخل عائلة فنية من الدرجة الأولى، وجده الفنان الكبير فريد شوقي وهو من أبرز الفنانين المصريين، وتزوج من الفنانة سوسن بدر ولكنه لم يستمر طويلاً وقررت أن تنفصل عن عنه.

وتصدرت الفنانة سوسن بدر في الساعات الماضية الترند، وهذا بسبب التصرفات الغريبة وملابسها الغريبة ومشاداتها مع الآخرين، ولكنها مثلها مثل غيرها من الفنانين والمشاهير، وحياتها يتابعها الجميع ويبحثون عن عدد زيجاتها، وبشكل خاص زوجها السادس وهو فريد المرشدي نجل صديقتها المقربة ناهد فريد شوقي وهو أصغر منها بأكثر من 15 عام، وفترة زواجهم لم تستمر كثيراً وانفصلوا بسبب حدوث بينهم الكثير من المشاكل.