انت الان تتابع خبر "الكبير أوي 7" يتصدر مسلسلات رمضان 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن لاقى الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" قبولاً كبيراً من قبل الجماهير في رمضان 2022، فإن "الكبير أوي 7" يتصدر حديث الجمهور بحمس كبير لمشاهدته في رمضان 2023.





وتدور الاحداث حول محاولة جوني "أحمد مكي" في مسلسل الكبير أوي 7 البحث عن اكتشاف ما يريده، فيقوم بعمل مشاريع يحاول إنجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، بعد أن كان في الجزء السادس حاول جوني دخول عالم السوشيال ميديا وأن يصبح انفلونسر، ومرة أخرى يحاول خسارة وزنه.





ومسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.





ويذكر أن أحداث الجزء السادس من الكبير دارت بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي يحاول فيها رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.



ويشار إلى أن أحمد مكي هو ممثل، ومخرج، ومؤلف ومغني راب.