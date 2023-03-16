انت الان تتابع خبر بالصور .. كواليس مسلسل "سره الباتع" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الجمهور في دراما رمضان مسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى وحسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وإخراج خالد يوسف.





وقام مؤخراً المخرج خالد يوسف بنشر صور لكواليس مسلسل "سره الباتع" ظهر فيها الفنان أحمد السعدني، والفنانة حنان مطاوع.





ومسلسل "سره الباتع" من المسلسلات التاريخية لموسم رمضان 2023، حيث تدور الأحداث في زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.





أحداث المسلسل

حيث تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".





أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، وغيرهم.



وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي.





أبطال من النجوم العرب

ويشارك في بطولة العمل من النجوم العرب، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.