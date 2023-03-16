انت الان تتابع خبر برومو رومانسي يجمع ياسمين عبد العزيز وزوجها في "ضرب نار" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ي نتظر الجمهور بقوة مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، حيث يعد من الأعمال الدرامية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منذ طرح البرومو الرسمي للعمل.





وجمع البرومو الرسمي لمسلسل "ضرب نار" بين الرومانسية والتشويق والأكشن، خاصة أنه ثاني الأعمال الدرامية التي تجمع بين الزوجين بعد مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه عام 2022.

أحداث المسلسل



وتبدأ أحداث مسلسل "ضرب نار" الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل "كاوتشات سيارات"، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه، حيث ستدور الاحداث في إطار شعبي تشويقي.



يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا حيث يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع "عبايات" يقع في منطقة شعبية، وتكون مسؤولة عن أخوها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.



والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز



ويذكر أن آخر عمل جمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو مسلسل درامي من إخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، وتصدر المسلسل الموسم الرمضاني 2021.