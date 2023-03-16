بعد تصدره التريند.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في شهر رمضان

اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد تصدره التريند.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في شهر رمضانوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبقي أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، وينتظر العديد من المشاهدين مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على أحر من الجمر، بسبب حبهم الشديد له، وارتباطهم بالشخصيات الموجودة به من بينهم “هدرس، وسمانتا، والكبير، وهدية، وجوني، ومربوحة”، حيث من المقرر أن يخوض السباق الدرامي في 2023.

نعرض لكم قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في شهر رمضان 2023، هي:

قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإعلان عرض مسلسل “الكبير أوي 7” خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر قناة on الفضائية، بالإضافة إلى منصة “واتش ات” الرقمية.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي تدور أحداثه حول عمدة قرية “المزاريطة”، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها 3 توائم، الأول تربى في الصعيد، والثاني في أمريكا، والثالث في القاهرة وتقوم مواقف كوميدية ومفارقات بين هؤلاء الإخوان الثلاثة، لأنهم يتنافسون على تولي العمدية بعد وفاه والدهم.

ويبدع الفنان القدير مكي في تمثيل الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم)، وفي الأجزاء الجديدة ينتظر المشاهدين أحداث أخرى خاصة بعد زواجه من مربوحة تجسدها الفنانة رحمة أحمد.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

أبطال العمل الفني هم : أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمؤلف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، والمخرج أحمد الجندي.