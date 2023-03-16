اتفرج- انت الان تتابع خبر شكله جامد.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن برومو مسلسل “ضرب نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الترويج لمسلسلها الجديد “ضرب نار” والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

ونشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، وأرفقت معه التعليق التالي: “ضرب نار”.

الفيديو من هنا.

كما روجت منصة watch it والمقرر عرض المسلسل عليها، البرومو الدعائي له عبر حسابها بإنستجرام، مصاحب بالتعليق التالي: “اللي عينه مليانة مايغوهاش الألوان، مهرة والكومندا في مسلسل ضرب نار على watch it، في رمضان 2023”.

أبطال مسلسل ضرب نار

يشترك في بطولة مسلسل “ضرب نار” مجموعة من النجوم وهم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، تامر مجدي، ، إسراء رخا، أحمد غزي، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية حول امرأة تدعى “مهرة”، تعمل في الخياطة لتحمل مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها، وتقع في حب “جابر” وهو صعيدي من سوهاج، ويواجه الثنائي صراعات ومشكلات عديدة.