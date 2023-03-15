مسلسلات رمضان 2023، الانتهاء من تصوير مسلسل سره الباتع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 11:23 مساءً - مسلسلات رمضان 2023 ، انتهي المخرج خالد يوسف من تصوير مسلسل “سره الباتع” الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، استعدادا لعرضه في رمضان 2023.

ونشر الفنان أحمد فهمي صورة بصحبة المخرج خالد يوسف من كواليس مسلسل سره الباتع، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وأعلن الانتهاء من تصوير “العمل”.

قصة مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع يعد من أضخم مسلسلات رمضان 2026، ويضم ممثلين كُثر وينتمي العمل للدراما التاريخية وتبدأ أحداثه فى عصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.

ويشارك في العمل الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023 عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

كما يشارك في مسلسل سره الباتع الذي ينافس بين مسلسلات رمضان 2023 عدد من النجوم العرب، على رأسهم الفنانة الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.

كما لا يخلو المسلسل من عدد من النجوم الآخرين على رأسهم خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، حسام صلاح، والمطرب مالك.

أحداث مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع عن قصة في زمنين مختلفين وهما زمن الحملة الفرنسية على مصر والزمن الحالي، والعمل مأخوذ عن قصة من قصص الراحل يوسف إدريس، حيث يبحث بطل الزمن الحاضر عن سر ولغز في الزمن الماضي.

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وفي وقت سابق قال خالد يوسف إن مسلسل (سره الباتع ) دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين وهما العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798، القصة التاريخية مستوحاة من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجي.

وكشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس تصوير مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك بعد انتهائها من تصوير مشاهدها.

وأضافت عفاف مصطفى: “خالد يوسف طيب ولماح جدا وبيركز في أدق تفاصيل الشغل جوه اللوكيشن وبيحترم اللي في اللوكيشن من العمال وبالذات المهن الصغيرة اللي موجودين لخدمة العمل الكبير وكمان عنده ملكة التأليف ومكنش بيقص مشاهد من حد إطلاقا وهو بيحضر في المسلسل بقاله 11 سنة وهو أول واحد بيجي في اللوكيشن”.

وتابعت عفاف مصطفى: “بالنسبة لموضوع إنه ما كانش بيحب الميك أب وقت التصوير، فعلًا دي حقيقة وعملها معايا مرتين بس بمزاح، وقال لي اغسلي وشك وهجيب لك إزازة مياة على حسابي”.