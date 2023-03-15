12 مسلسلًا على قنوات ”الحكايات” فى رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - قالت الفنانة صفاء أبو السعود إنها تعاقدت هذا العام على عرض 12 مسلسلا، يقوم ببطولتها باقة من ألمع نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، من ضمنهم مسلسل "الكبير ج٧" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

كما تم التعاقد على عرض مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، هدة الإتربي،تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ومسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانة مراد، فريدة سيف النصر وكمال أبو رية، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

ومسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، حمزة العيلي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج الليث حجو.

أضافت الفنانة صفاء أبو السعود ، أنه تم التعاقد أيضا على عرض مسلسلات "الكتيبة ١٠١" بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

ومسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ومسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

ومسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، انعام سالوسة، تأليف سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل.

كما تم التعاقد على عرض مسلسل "ستهم" بطولة روجينا، وإياد نصار، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما تم التعاقد على عرض المسلسل السوري "العربجي" بطولة باسم ياخور، ديمة قندلفت، وميلاد يوسف، ونادين خوري، وفارس ياغي، وتسنيم باشا، وطارق مرعشلي، تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي.

كما تم التعاقد أيضا على عرض المسلسل الخليجي "النون وما يعلمون" بطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فاطمة الحوسني، عبير أحمد، عبدالله الطليحي، هدى حمدان، محمد الصيرفي، رانيا شهاب، وهو من تأليف عبد الرحمن أشكناني وإخراج حمد البدري.