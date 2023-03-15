رئيس الأوبرا يتسلم من ابنة عزيز الشوان مؤلفات موسيقية نادرة لوالدها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبل الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة سلوى الشوان، أستاذ البحث الموسيقى بجامعة لشبونة بالبرتغال - ابنة الموسيقار الراحل عزيز الشوان، أثناء زيارتها للقاهرة.

أهدت شوان، لمكتبة دار الأوبرا المصرية، عددًا من المؤلفات والمدونات الموسيقية الأصلية لوالدها، والتى لم تقدم من قبل، منها سيمفونية طرد الهكسوس، السيمفونية العمانية، غنائية كانتاتا، والمستوحاه من لحن بلادي بلادي، بالية أوزوريس، سيمفونية أبو سمبل، أوبرا أنس الوجود، التى تعد أول أوبرا مصرية.

ذلك بالإضافة إلى مقتنيات والدها، ويتم عرضها بمتحف الأوبرا، وتضم «وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، وسام وزارة الثقافة والإعلام من السلطان قابوس، بعض متعلقاته الشخصية مثل ساعته وغليونه، بالإضافة إلى مجموعة صور فوتوغرافية تذكارية نادرة تجمعه مع العديد من فنانى العالم».

وقالت إنها أهدت كل ما تمتلكه لوالدها إلى دار الأوبرا بعد أن شعرت بالاهتمام والتقدير للفن والفنانين، وتخليد أعمالهم حتى تكون مرشدًا للأجيال الجديدة، وأضافت أن هناك مؤلفات موسيقية وغنائية لوالدها لم تخرج للنور حتى الآن منها "أفريقيا وفلسطين" موجودة بجامعة هارفار بأمريكا، والتي سيتم ضمها إلى مكتبة دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن والدها كان مولع بحب مصر وحضارتها لذلك رفض الهجرة أكثر من مرة حتى يؤدى رسالته الفنية في وطنه.

من جانبه، أكد الدكتور خالد داغر علي أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار الراحل عزيز الشوان، باعتباره أحد رموز الفن المصري، ومن الجيل الأول في التأليف الموسيقي المصري، ووجه بعرض مقتنيات الراحل في متحف الأوبرا حتي تتمكن الأجيال الجديدة، من التعرف علي تاريخ أحد أهم رموز الموسيقى المصرية، وأشار داغر إلى ضرورة استعادة أعمال الراحل وتقديمها من خلال حفلات الأوركسترا السيمفوني.

يذكر ان المؤلف الموسيقي الراحل عزيز الشوان يعد من جيل الرواد في التاليف الموسيقي ولد بالقاهرة في 6 مايو 1916، وبدأ في تعلم عزف الكمان في التاسعة من عمره ثم اتجه إلى دراسة التأليف الموسيقي بعد تعرضه لحادث أصاب يده اليسرى ومنعه من مواصلة العزف ، درس التأليف الموسيقي على يد الأستاذ الألماني يوهان فون إيرفيو ، ثم درس على يد الأستاذ الإيطالي «ميناتو»، ثم الأستاذ الروسي «أرولوفيتسكي» ومن أهم اعماله القصيد السيمفونى «عطشان يا صبايا» ، أربع متتاليات للأوركسترا ، فانتازيا أندلسية ، كونشرتو البيانو الأول ، ثلاث غنائيات للكورال والأوركسترا ، سيمفونية عمان ، أوبرا عنترة (شعر أحمد شوقي، 1947) ، أوبرا انس الوجود ، باليه إيزيس وأوزيريس ، ثلاث سيمفونيات ، عدد من مؤلفات موسيقى الحجرة ، ألحان وموسيقى تصويرية لفيلم رسالة إلى الله للمخرج كمال عطية .