انت الان تتابع خبر عابد فهد يهاجم مبابي وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الممثل السوري عابد فهد عبر حسابه الخاص بموقع تويتر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونجمه كليان مبابي، معتبراً أنهما ليسا شيئاً لولا وجود البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.



وغرد عابد قائلاً: إنه يحب الفرق التي تقدم اللعب الجماعي، وأن هذا الأمر لا ينطبق على نادي باريس سان جيرمان، لأن كلاً منهم يلعب وحده دون تجانس مع الآخرين. وأن ميسي هو الوحيد الذي يصنع الفارق والأهداف في الفريق.



وأضاف في تغريدة أخرى، أنه لولا ميسي لا معنى لوجود النادي الباريسي، ولاعبه كليان مبابي.



ويعد النجم السوري من كبار مشجعي المنتخب الأرجنتيني، وأحد عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.