اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تثير مشاعر الرجالة بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية مي عمر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية وهي ترتدي فستان من اللون الودي القصير للغاية حيث أنه كشف عن أردافها بالكامل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل ما أجملك يا جميلة الجميلات- ايه الحلاوة دي.

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