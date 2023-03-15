اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تنشر صور دلع لها على انستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تتوقف الفنانة السورية نسرين طافش في مشاركة جمهورها كل يوم عدد من الإطلالات الجديدة لها حيث أنها قمت بنشر مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في منزلها وهي ترتدي فستان من اللون الرمادي الضيق للغاية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة عش قصة حب مع كل ما تفعل

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.