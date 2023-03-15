الليله.. الأوبرا تحتفي بذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 10:30 صباحاً - تقيم دار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية، بعنوان النهر الخالد، وذلك ضمن الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في تمام الساعة السابعة مساءً بالمسرح الصغير.

ومن المقرر أن يحضر الندوة الشاعر بهيج أباظة، ويديرها الشاعر علي عمران، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخلل الندوة فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، إلى جانب فقرة فنية لـ"أشرف علي".

يتناول الحوار مشوار الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأهم محطاته الفنية، كما يستعرض بعضًا من الجوانب الإنسانية في حياته وعلاقاته بزملائه من الفنانين والموسيقيين.

أعمال محمد عبد الوهاب

يشار إلى أن محمد عبد الوهاب، كان يتميز بالذكاء الشديد وعلاقاته مع مختلف الفئات وثقافته الواسعة، وهو ما ساعده دائمًا على التجديد والتواصل مع كل الأجيال، كما يُعد واحدًا من عمالقة الموسيقى في مصر والعالم وأحد المجددين الذين استطاعوا مواكبة التغيرات الفنية التي حدثت في عدة أجيال، وأن يلحن ويكتشف ويساهم في نجومية وتألق العديد من الأجيال الفنية، ويبدع في تلحين كل ألوان الغناء.

كما لُقب محمد عبد الوهاب بـ موسيقار الأجيال، ومن أبرز أغانيه، همسة حائرة، كما شارك في تلحين العديد من الأغاني لكبار الفنانين، منهم: أم كلثوم، حيث لحن لها 10 من أغانيها، كما لحن للعندليب عبد الحليم حافظ بعض أغانيه، والتي كانت نحو 14 أغنية، ولحن أيضًا لعدد من الفنانين والفنانات، وحقق من خلالهم نجاحًا ساحقًا في العالم العربي.