اليوم.. منى الشاذلي تحتفي بجهود الهلال الأحمر المصري في سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 10:30 صباحاً - يحل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري المشارك في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ضيوفا على برنامج “معكم منى الشاذلي” فى حلقة اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً على قناة cbc.

وخلال اللقاء يكشف أعضاء الفريق المتاعب التي تعرضوا لها خلال تقديم عمليات الدعم لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وكيف نجحوا في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

ويتحدث أعضاء فريق الهلال الأحمر المصري عن برقية الشكر التى قدمتها سوريا للهلال الأحمر المصري، وكيف كان شكل التعاون مع الشعب السوري في المحنة التى أملت بهم.

وفي فقرة أخرى، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسرحية “شابوه”، ليتحدث أحمد محيي مؤلف ومخرج العرض المسرحي عن فكرة العرض وكيف جاءت له.

ويتحدث ميشيل ميلاد بطل العرض المسرحي عن امتنانه للتجربة وتفاعل الجمهور معها خلال ما يزيد عن 60 ليلة عرض، موضحاً أنه تعلم العزف على العود خصيصاً من أجل هذه التجربة.

وتعبر ألحان المهدي بطلة المسرحية عن سعادتها بأداء دور متميز يعتمد على الغناء والتمثيل بشكل أعجب الجمهور. ‏ويحكي محمد المحمدي أحد أبطال “شابوه” عن تحضيره للعرض من خلال الاستعانة بما عايشه داخل الوسط الفني، وكذلك بمحاكاة بعض الشخصيات التي التقاها في حياته العادية.