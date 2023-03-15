محمد سعد يرد على اتهامه بالتدخل في ”الحاج إكس لانس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 09:29 صباحاً - حرص الفنان محمد سعد على التعليق على الاتهامات التي تعرض له بسبب انسحاب المخرج محمود كامل من مسلسله في شهر رمضان المقبل "الحاج إكس لانس"، في الموسم الرمضاني المقبل بسبب تدخله في تفاصيل العمل وارتجالاته، وذلك خلال حوار له في برنامج "سينماتيك" المذاع عبر قناة SBC السعودية.

وقال محمد سعد: "كله بيتدخل بس كل واحد وله طريقة، واللي مش عاجبه الكلام ده هو موجود فين على الساحة".

وتابع: "اللي يقول إزاي يتدخل غلطان، شكسبير نفسه عمل رواية هاملت 3 مرات بـ 3 نسخ مختلفة، هل كان قافش على الحكاية، لأ اطلع وارتجل".

وأستكمل حديثة قائلا: "حكاية الارتجال مهمة جدا، الخواجة برا بيعملها وبيسميها عصف ذهني، يقعدوا وكل واحد يقول فكرته، الشغل ورشة"

المسلسل بمثابة عودة محمد سعد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو 8 سنوات تقريبا، منذ مسلسل "فيفا أطاطا" الذي عرض عام 2014 وشاركه البطولة إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، ومحمد متولي وآخرون، والعمل من تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم، وإخراج سامح عبد العزيز.

يصنف هذا المسلسل بأنه عمل كوميدي ويحتوي علي العديد من المغامرات المزوجة بالأكشن مع الكوميدي وهو من بطولة كلا من محمد سعد وويزو وحسن عبد الفتاح وأحمد فتحي وحسام داغر وسارة درزاوي وسامي مغاوري وعمر مصطفى متولي وشيرين، ومن إخراج إبرام نشأت.