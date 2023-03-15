محمد إمام يقدم ”شمس الزناتي” من جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 09:29 صباحاً - يعكف الفنان محمد إمام على التحضير لفيلم جديد يعيد من خلاله قصة فيلم "شمس الزناتي"، الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام سابقا.

العمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المفترض أن يبدأ تصويرة بعد عيد الفطر المبارك.

بينما يستعد الفنان محمد إمام لتصوير فيلم "ابونسب"، ويجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن.

فيلم "أبو نسب" سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج أحمد الجنايني.