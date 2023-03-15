المهرية تقتحم دراما رمضان بـ(دكان جميلة) و(مدهش)أعلنت فضائية (المهرية) اليمنية اعتزامها خوض سباق مسلسلات رمضان هذا العام بمسلسلي (دكان جميلة) و(مدهش)، ضمن خارطتها البرامجية لشهر مضان 2023.

وتدور أحداث مسلسل (دكان جميلة) في إحدى القرى اليمنية، ويسرد المسلسل بقالب درامي قصة "جميلة" كفتاة عصامية لا تسلم من تأثير الصراع الأزلي بين الخير والشر.

المسلسل من تأليف وسيناريو الكاتب محمد صالح الحبيشي أبرز كتاب السيناريو اليمنيين، ويشارك في انتاجه طاقم عمل مصري محترف بقيادة المخرج معتز حسام.

وحسب بلاغ صحافي – تلقاه دوت الخليج - فالمسلسل يضم أبرز نجوم الدراما والكوميديا على مستوى اليمن، محمد قحطان، سالي حماده، نبيل الآنسي، نجيبة عبدالله، عبدالله الكميم، منال المليكي، توفيق الأضرعي، كمال طماح.

بالإضافة الى كلا من: هديل مانع، غيداء جمال، بكار باشراحيل، خالد البحري، مروى خالد، بشير العزيزي، فوزية قاسم، أشواق علي، مروان الزرقة، فريال يوسف، صالح الأسمر، نادر عزيز، خالد اليوسفي، سارة الآغا والوجه الجديد هبة الله خالد.

(مدهش ) .. يوميات كوميدية في عدن

وتقدم باقة برامج ومسلسلات (المهرية) المسلسل الكوميدي "مدهش" الذي يناقش القضايا واليوميات المعيشية في عدن بقالب كوميدي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الكوميديا والدراما العدنية، منهم الفنانة أمل كعدل، إلى جانب قاسم رشاد، قاسم عمر، كاترينا السيد، وهيب داوود، عبدالحكيم قاسم، انصاف علوي، احمد عادل، خالد زليخي، وهيب بركة، جميلة عبدالخالق، عارف الرياشي وآخرين.

