الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تنتظر مولودها الأول من زوجها الإمارتي بدر شماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 مساءً - كشفت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان حملها من زوجها الإمارتي بدر شماس، والتي تزوجت منه في 2022، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنسجرام.

وعبرت النجمة ليندسي لوهان عن فرحتها الشديدة لحملها الأول من زوجها الإمارتي بدر شماس قائلة: نحن محظوظون ومتحمسون، مؤكدة أنها تشعر بالارتياح وهي سعيدة في الوقت الحالي.

وتزوجت ليندسي لوهان من زوجها الإمارتي بدر شماس في 2022، وعبرت عن سعادتها لزواجها من بدر الشماس، وأنا أسعد امرأة في العالم، ولقد وجدني زوجي، ووفر لي السعادة.

وأضافت: لقد صدمت أن هذا زوجي، ومن حياتي وكل شيء، يجب أن تشعر كل امرأة بهذا الشعور كل يوم، وبعد حفل زفافهما سافر العروسان الجدد إلى تركيا لقضاء إجازة هناك.

وفي نوفمبر 2022، ظهرت ليندسي لوهان وبدر شماس على السجادة الحمراء في عرض بـ مدينة نيويورك، لأحدث أفلام الممثلة Falling For Christmas الذي عرض على نتفليكس.

وعاش بدر شماس وليندسي لوهان قصة حب طويلة منذ نوفمبر 2020، حيث نشرت وقتها ليندسي صورة لها وتحمل في يدها دبلة خطوبة، ومن وقتها وبدأت تخطط للزواج من بدر شماس.

من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان؟

بدر شماس هو رجل أعمال إمارتي، يشغل منصب نائب الرئيس المساعد في كريدي سويس الشركة الدولية لإدارة الثروات في دبي، كما عمل سابقا كشريك في إدارة الثروات لدى بنك بي إن بي باريبا حتى عام 2017.

ودرس بدر شماس في جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية عام 2010 من جامعة فلوريدا، وحصل بعدها على بكالوريوس العلوم المالية، وبدر شماس زوج ليندسي هو من أصل كويتي ويحمل الجنسية اللبنانية.