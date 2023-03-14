انت الان تتابع خبر حكيم رمضان كريم.. حمل الأغنية وشاهدها من هنا واستمتع بالشهر الكريم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر أغنية حكيم رمضان كريم من أبرز الأغاني التي تعبر عن الفرحة بالشهر الكريم، وهي متصدره مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك لأنها من الأغاني التي تدخل البهجة والسرور في قلوب الجميع بمجرد الاستماع لها.

كلمى أغنية رمضان كريم

وأما عن كلمات أغنية رمضان كريم للفنان حكيم وهي من ألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وأيضاً تأليف إسلام خليل وكلماتها هي:

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة

قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان كله عبادة

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة

قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان كله عبادة

والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره

والناس بتقول ملناش غيره بيهل علينا كده بخيره

وكريم والله ورزقه على الله

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة

قعدة رمضان حلوه يا جدعان شهر الإحسان كله عبادة

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة

قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان كله عبادة

وحوى يا وحوى ايوحه وكمان وحوى رمضان كريم

هل هلاله رمضان كريم اه يا جمله رمضان كريم

فوانيس ولعه رمضان كريم لمبة و شمعه رمضان كريم

رمضان كريم زي العادة و من دا على دا

و كل يوم عندنا فى جديد

رمضان كريم والله يوماتى و خدى و هاتى و كل ايد بتناول ايد

وحوى يا وحوى ايوحه و كمان وحوى رمضان جانا رمضان كريم قولوا معانا

زينه فى الشوارع و فانوس على كل بيت

و النور مالى الجوامع لو روحت ولا جيت

القهوه الى فى حارتنا بتفتح بعد الفطار و بيع الكنافة عنده زباين كتار

القهوه الى فى حارتنا بتفتح بعد الفطار و بيع الكنافه عنده زباين كتار

و اسمع فى الراديو و اعلى توشيح النقشبندى

نتسحر بدرى بدرى و الحارة بحالها تجرى ع الجامع الكبير

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا و سعادة

قعدة رمضان حلوه يا جدعان شهر الاحسان كله عبادة

رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا و سعادة

قعدة رمضان حلوه يا جدعان شهر الاحسان كله عبادة

دا كريم والله رزق على الله و نوره زيادة