انت الان تتابع خبر زوجة حسن شاكوش.. أول رد على منتقدي سجودها بفستان مكشوف خلال حفل زفافها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت زوجة حسن شاكوش، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية عبر صفحات السوشيال ميديا ، بعد أن قامت بالسجود بفستان الأبيض في حفل زفافها، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.

نقلت قناة العربية تقريرا مصورا عن رد زوجة حسن شاكوش التي أثارت حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا بعدما سجدت بفستانها الأبيض، في حفل زفافها، شاكرة الله على زوجها.

وكان قد انتقد الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية زوجة حسن شاكوش حيث قالوا إن تصرفها كان غير لائق لسجودها بفستلان “مكشوف”، إضافة إلى قيام المذيعة رضوى الشربيني والتي وصفت الأمر بـ “المبالغ فيه”، داعية العروس لـ “السجود في غرفتها”.

ودافع حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، عن عروسه بمقطع فيديو قال فيه “مابتسبش فرض الحمد لله وأنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لإنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.

وكما كشفت ريم طارق تفاصيل ارتباطها بحسن شاكوش، موضحة: «إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني».

وتدخَّل في الحوار حسن شاكوش قائلا: «أنا طلبت إيدها من 3 سنين لكن كانت مخطوبة، وربنا كرم وكانت من نصيبي».