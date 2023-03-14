زوجة حسن شاكوش.. أول رد على منتقدي سجودها بفستان مكشوف خلال حفل زفافها

رياض - احمد صلاح - تصدرت زوجة حسن شاكوش، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية عبر صفحات السوشيال ميديا ، بعد أن قامت بالسجود بفستان الأبيض في حفل زفافها، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.
رد زوجة حسن شاكوش
وكان قد انتقد الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية زوجة حسن شاكوش حيث قالوا إن تصرفها كان غير لائق لسجودها بفستلان “مكشوف”، إضافة إلى قيام المذيعة رضوى الشربيني والتي وصفت الأمر بـ “المبالغ فيه”، داعية العروس لـ “السجود في غرفتها”.
ودافع حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، عن عروسه بمقطع فيديو قال فيه “مابتسبش فرض الحمد لله وأنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لإنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.
وكما كشفت ريم طارق تفاصيل ارتباطها بحسن شاكوش، موضحة: «إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني».
وتدخَّل في الحوار حسن شاكوش قائلا: «أنا طلبت إيدها من 3 سنين لكن كانت مخطوبة، وربنا كرم وكانت من نصيبي».