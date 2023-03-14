أغنية ”ليلى يا” لـ مروان بابلو تحصد 500 ألف مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:27 مساءً - طرح أمس مغني الراب "مروان بابلو" أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ليلى يا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وحصلت أغنية ليلى يا على أكثر من 500 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة .

جديد بالذكر أن أخر أعمال المطرب مروان بابلو هو طرحه فيديو كليب بعنوان "أجره" ، حيث وصلت عدد مشاهدات الأغنية لما يقرب من 800 ألف مشاهدة، وحققت نجاح باهر في ذلك الوقت وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسمه الحقيقي مروان أحمد مطاوع، وهو من مواليد 22 نوفمبر 1995، واسم الشهر المعروف به هو مروان بابلو، هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج من مدينة الإسكندرية.

وكان قد اتخذ الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قرار بتغريم مطرب الراب مروان بابلو 50 ألف جنيه، بعد واقعته الأخيرة على المسرح في حفله.

وجاء تغريم مروان بابلو بمبلغ 50 ألف جنيه بعد تكسير المايك على المسرح أمام الجمهور بشكل سبب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات لحفل مروان بابلو، ظهر فيها وهو فاقدًا أعصابه وقام بتكسير المايكروفون الخاص به، وترك المسرح ولم يكمل الحفل.