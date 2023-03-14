قنوات مسلسلات رمضان .. إليكم الترددات الخاصة بيها الحق نزلها قبل الشهر ما يبدأ

انت الان تتابع خبر قنوات مسلسلات رمضان .. إليكم الترددات الخاصة بيها الحق نزلها قبل الشهر ما يبدأوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام العديد من الموطنين داخل جمهورية مصر العربية باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، لمعرفة قنوات مسلسلات رمضان والترددات الخاصة بها.وسوف تقوم العديد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات بعرض الكثير من الأعمال الدرامية على مدار شهر رمضان الكريم، ولذلك سوف نكشف في التقرير التالي عن ترددات هذه القنوات.

ترددات قنوات مسلسلات رمضان:

اسم القناة ام بس سي مصر 2

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11823

معدل الترميز 5/6

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 27500

اسم القناة النهار

التردد 11786

القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الاستقطاب أفقي

اسم القناة سي بي سي

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الاستقطاب رأسي

اسم القناة دي ام سي

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12092

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الاستقطاب رأسي

اسم القناة قناة الحياة

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10892

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

اسم القناة أون تي في

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

اسم القناة المحور دراما

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10757

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3