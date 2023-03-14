قنوات مسلسلات رمضان .. إليكم الترددات الخاصة بيها الحق نزلها قبل الشهر ما يبدأ

رياض - احمد صلاح - قام العديد من الموطنين داخل جمهورية مصر العربية باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، لمعرفة قنوات مسلسلات رمضان والترددات الخاصة بها.وسوف تقوم العديد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات بعرض الكثير من الأعمال الدرامية على مدار شهر رمضان الكريم، ولذلك سوف نكشف في التقرير التالي عن ترددات هذه القنوات.
ترددات قنوات مسلسلات رمضان:
اسم القناة ام بس سي مصر 2
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11823
معدل الترميز 5/6
الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ 27500
اسم القناة النهار
التردد 11786
القمر الصناعي النايل سات
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5
الاستقطاب أفقي
اسم القناة سي بي سي
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11785
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5
الاستقطاب رأسي
اسم القناة دي ام سي
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12092
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5
الاستقطاب رأسي
اسم القناة قناة الحياة
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10892
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
اسم القناة أون تي في
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11785
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5
اسم القناة المحور دراما
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10757
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3