انت الان تتابع خبر الناس بتكبر وهي لا.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور إطلالتها الجديدة التي نالت إعجاب الكثير.وقد نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود مكشوف من ناحية الصدر، ويصل طوله إلى أسفل الركبة، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج رقيق وهادئ.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (فعلاً جمال الدنيا تجمع جواكِ انتِ وبس يا قمر)، (جميلتنا شكرا مارس خليتنا نشوف هالجمال كل يوم)، (ما أجملك يا قمر لبنان)، (الجمال كله انتي).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر عرض أحدث أفلامها والذي يحمل اسم “رمسيس باريس” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.