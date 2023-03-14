اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. علا غانم : زوجي صورني وأنا معرفش وكان عايز ينشرلي فيديوهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة علا غانم ضيفة على برنامج صبايا الشمس على قناة الشمس الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، حيث أدلت بعد من التصريحات المثيرة والتي جعلتها في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.وفجرت علا غانم مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجها وهي أن قام بتصويرها دون أن تكون هي على دراية بذلك، ولكنها لم تكشف الفنانة المصرية أي وضعيه هذه الفيديوهات التي صورت لها.وفجرت علا غانم مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجها وهي أن قام بتصويرها دون أن تكون هي على دراية بذلك، ولكنها لم تكشف الفنانة المصرية أي وضعيه هذه الفيديوهات التي صورت لها.

وأضافت غانم أنه قام بتهددي بهذه الفيديوهات وبعتلي كمات شوية منها وقالي لي سوف ادمر مستقبلك أمام جمهورها وأولادك، لذلك قررت ان أقوم بمقاضته بعدد من الجرائم المخلفة بالشرف.