درة تكشف تفاصيل دورها في ”الأجهر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 مساءً - كشفت الفنانة درة عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل “الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.

وقالت درة من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider :" بجسد شخصية دكتور نهلة فتاة من حى شعبى وبتجمعنى قصة حب بالفنان عمرو سعد وبنواجه العديد من المصاعب.

يُطل الفنان عمرو سعد عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال دراما"الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.