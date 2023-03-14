اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل رمضان كريم 2023 .. تعرف على أبرز النجوم الغائبة عن الجزء الثاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتشوق العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربية إلي الأعمال الدرامية التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم الذي من المقرر أن ينطلق 23 مارس الجاري، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية ومن بين وهذه الأعمال مسلسل رمضان كريم 2023ويعتبر مسلسل رمضان كريم 2023 من الأعمال التي لقيت استحسان الجمهور في الجزء الأول الذي عرض في شهر رمضان لعام 2017، مما جعل القائمين على العمل الدارمي في تصوير الجزء الثاني الذي سوف يتم عرضه في الشهر الكريم.

وفي التقرير التالي سوف نكشف كافة التفاصيل حول هذا العمل الدرامي:

الأبطال الغائبون عن مسلسل رمضان كريم 2023:

ريهام عبد الغفور.

روبي.

محمود الجندي (رحمه الله).

شريف سلامة.

سهر الصايغ.

أبطال العمل :

سيد رجب.

صلاح عبد الله.

بيومي فؤاد.

أنعام سالوسة.

نجلاء بدر.

كريم عفيفي.

ويزو.

شريف محسن.

بدرية طلبة.

احمد صيام

حجاج عبد لعظيم

سلوى خطاب.

سلوى عثمان.

صبري فواز.

شيرين الطحان.

برلنتي فؤاد.