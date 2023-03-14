اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تنشر صور الفساتين الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، بمشاركة جمهورها مجموعة من الصور لها عبر خاصية الاستوي حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده في عدد من الإطلالاتت المختلفة حيث ظهرت بوجهها فقط وفي صورة أخري بفستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والأجل والظهور الثالث بفستان واسع وفضفاف بطريقة اثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية تقوم بين الحين والأخر تقديم عدد من فيديوهات الرقص لجمهورها.