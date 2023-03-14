اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشارك الشباب صورة جريئة بالملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الجميلة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوي وذلك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال أحدي السهرات رفقة صديقة لها وهي ترتدي فستان من اللون الرمادي الضيق للغاية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها،

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.