اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة زواج سوسن بدر من ابن صاحبتها.. صور لها وقعتها في أزمة مع الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة سوسن بدر على مؤشر بحث جوجل مرة أخرى، وذلك بعد أن أعلنت عن السر الخفي وراء زواجها من ابن صديقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وهو حفيد نجم الشاشة فريد شوقي.

أزمات في حياة سوسن بدر الشخصية

وأعلنت الفنانة سوسن بدر عن القصة الخاصة بزواجها من ابن صديقتها وحفيد فريد شوقي وأنها كانت مجرد صدفة، وبشكل خاص أنها لم تتوقع أبداً أن ترتبط به والسبب في هذا هو عامل السن، وذلك لأن فارق السن بينهما وصل لحوالي 20 عاماً.

ومن أكثر ما يميز سوسن بدر هو البحث عن كل ما هو جديد ومميز سواء في أعمالها أو إطلالتها، وأبرز الأشياء التي جعلت سوسن بدر تثبت نفسها هي أعمالها وإطلالتها وظهورها في بالكثير من الأشكال الجديدة والمميزة وهي لا تحب النكد أبداً، وذلك على الرغم من الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية ولكنها تفضل بشكل مستمر أن تسير إلى الأمام وتستمتع بحياتها دائماً.